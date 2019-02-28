NBA》對勇士飆進壓哨球 魏德：想起當年被Kobe絕殺

魏德單腳起跳，投進打板絕殺三分球。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕熱火老將魏德（Dwyane Wade）今面對勇士，在最後0.8秒飆進絕殺三分球，率隊以126：125險勝，他在賽後表示，這讓他想到先前布萊恩在他面前投進絕殺球的情景，也感謝對手勇士，讓他能在最後一季打出這樣的比賽。

魏德與Kobe當年同場較勁。（資料照，路透）

魏德今在比賽最後讀秒階段，執行最後一擊，第一次出手遭杜蘭特干擾，在搶到球後，隨手朝籃框一拋投進一記打板三分球，最終熱火以1分差擊敗勇士，嗨翻全場球迷。

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魏德投進壓哨球，杜蘭特傻眼。（美聯社）

魏德今攻下25分，談起絕殺球，他說這讓他想起湖人傳奇球星布萊恩，「我想起了Kobe，他在洛杉磯時面對我投進那球，那時我想，怎麼可能？感謝上帝讓我知道那是什麼感覺，曼巴精神！」

談起杜蘭特的防守，魏德說：「他就像頭野獸，一直投進關鍵球，但我們不斷拚搏也一直相信自己，我努力把球投進去，也感謝上帝眷顧我，到現在還有些受寵若驚。」魏德感性表示，很感謝對手柯瑞等人，讓他在生涯最後一季打出這樣精采的時刻，他也很需要這樣的比賽。

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