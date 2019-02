NBA》對勇士飆進壓哨球 魏德：想起當年被Kobe絕殺

魏德單腳起跳,投進打板絕殺三分球。(美聯社)

〔記者粘藐云/綜合報導〕熱火老將魏德(Dwyane Wade)今面對勇士,在最後0.8秒飆進絕殺三分球,率隊以126:125險勝,他在賽後表示,這讓他想到先前布萊恩在他面前投進絕殺球的情景,也感謝對手勇士,讓他能在最後一季打出這樣的比賽。

魏德與Kobe當年同場較勁。(資料照,路透)

魏德今在比賽最後讀秒階段,執行最後一擊,第一次出手遭杜蘭特干擾,在搶到球後,隨手朝籃框一拋投進一記打板三分球,最終熱火以1分差擊敗勇士,嗨翻全場球迷。

魏德投進壓哨球,杜蘭特傻眼。(美聯社)

魏德今攻下25分,談起絕殺球,他說這讓他想起湖人傳奇球星布萊恩,「我想起了Kobe,他在洛杉磯時面對我投進那球,那時我想,怎麼可能?感謝上帝讓我知道那是什麼感覺,曼巴精神!」

談起杜蘭特的防守,魏德說:「他就像頭野獸,一直投進關鍵球,但我們不斷拚搏也一直相信自己,我努力把球投進去,也感謝上帝眷顧我,到現在還有些受寵若驚。」魏德感性表示,很感謝對手柯瑞等人,讓他在生涯最後一季打出這樣精采的時刻,他也很需要這樣的比賽。

With less than 1 second to go the #L3GEND, #FatherPrime, #FLASH throws it up to give your @MiamiHEAT a #HEATWin inside @AAarena! #HEATCulture pic.twitter.com/Z3tznQZdn8