NBA》米契爾、戈貝爾合轟52分 爵士力克快艇

米契爾（右）轟32分，率爵士拿下2連勝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕爵士今坐鎮主場出戰快艇，爵士靠著當家後衛米契爾（Donovan Mitchell）砍下全場最高的32分，加上中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）貢獻20分13籃板，終場爵士以111：105擊退快艇，成功收下2連勝。

半場結束快艇以56：49領先爵士。易籃後，爵士吹起反攻號角，米契爾連砍2顆三分彈，隨後戈貝爾與小前鋒英格斯（Joe Ingles）連拿4分幫助球隊超前比分。後半段雙方緊咬比分，以83：83進入到第四節。

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比賽來到決勝節，戈貝爾2罰全中後，英格斯投進關鍵三分球，助爵士取得7分領先。快艇苦苦追分，無奈整場三分球26投僅5中，命中率只有19.2%，成為戰敗主因。最終爵士以6分差拿下2連勝。

此役爵士除了米契爾與戈貝爾外，後衛魯比歐（Ricky Rubio）與前鋒菲佛斯（Derrick Favors）各挹注13分，英格斯與尼托（Raul Neto）合攻21分。快艇方面則以L.威廉斯（Lou Williams）與加林納里（Danilo Gallinari）的18分為最佳。

英格斯飆進關鍵三分彈。（美聯社）

戈貝爾（右）拿下20分13籃板。（美聯社）

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