MLB》整個冬天沒收到報價 前中職洋投宣布退休

彼得。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕前勇士隊後援投手彼得（Peter Moylan）今天表示他要從大聯盟退役。他過去擁有12年大聯盟資歷，總計出賽499場投418.2局，拿下99個中繼點，防禦率3.10。

彼得是澳洲人，曾在2003年來台短暫加盟中職誠泰太陽，不過只出賽4場拿下1勝就離隊，後來在06年經典賽繳出好投被大聯盟看上。到2012年他都是勇士隊的主戰牛棚投手。之後雖然受傷，2度動了手肘韌帶置換手術。2016年他與王建民都和皇家簽下小聯盟合約，最後又拚上大聯盟，與建仔一起守護皇家牛棚。

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彼得去年再度回鍋勇士，出賽39場防禦率4.45。不過他接受《The Athletic》採訪指出，碰上自由市場景氣寒冬，這個冬天他完全沒收到任何報價。

「這項運動的趨勢越來越年輕，」彼得說到，「我已經不是那樣了，該放手讓孩子們打了，所以我要退休。」不過彼得還不希望他的棒球生涯就此告終，他指出，這個夏天他將到義大利棒球聯盟打拼，並且希望再次入選澳洲國家代表隊。

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