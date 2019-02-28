NBA》詹皇砍33分 率湖人擊退鵜鶘

詹姆斯今天砍33分。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕近5戰吞4敗的湖人，靠著「詹皇」詹姆斯（LeBron James）今天砍下33分、外加10次助攻，助湖人以125：119擊敗鵜鶘。由於灰狼今輸球，湖人戰績升至西部第九。



鵜鶘球星A.戴維斯（Anthony Davis）在第三節剩下4分32秒時下場後就沒有再上場。前三節打完湖人領先3分，末節兩隊緊咬比分，鵜鶘剩下2分37秒時仍落後3分，這時詹姆斯連拿7分，包含剩下31.3秒的三分球，擴大到6分差，奠定勝基，湖人最後收下勝利。

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詹姆斯上場37分鐘，全場24投13中，拿下33分、10助攻、6籃板、2抄截的表現。這是自去年的12月7日以來，再次有單場至少30分、10助攻的表現。

湖人其他球員方面，英葛蘭（Brandon Ingram）23分，庫茲馬（Kyle Kuzma）22分，朗度（Rajon Rondo）11分16助攻，布拉克（Reggie Bullock）14分，麥基（JaVale McGee）10分。

鵜鶘方面，「一眉哥」A.戴維斯只上場21分鐘拿下22分8籃板。藍道（Julius Randle）35分，J.哈勒戴（Jrue Holiday）19分10助攻，F.傑克森（Frank Jacks）15分，D.米勒（Darius Miller）11分。

詹姆斯今天砍33分。（美聯社）

湖人球星「詹皇」詹姆斯賽後和鵜鶘球星A.戴維斯擁抱。（今日美國）

鵜鶘藍道拿35分。（美聯社）

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