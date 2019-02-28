足球》厄齊爾狀態復甦 下一場有望戰熱刺

厄齊爾狀態回溫。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕本賽季上場時間驟降的兵工廠球星厄齊爾（Mesut Ozil）近期狀態復甦，今天也在面對伯恩茅斯的比賽中貢獻1進球1助攻。對此，主帥埃梅里（Unai Emery）認為，只要厄齊爾身體狀態夠好，那他就能夠出現在陣容中。

厄齊爾本賽季只為兵工廠先發13次，先發率未達50%。今年更是僅先發1場，傷病困擾與狀態不穩定是主要原因。不過近2場出賽都幫助球隊取勝，也慢慢取得埃梅里的信心。

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談到厄齊爾的狀態，埃梅里表示：「只要他的身體狀態足以應付比賽強度，那麼他就可以出現在球隊的陣容之中。當下半場有人受傷或體力不足的時候，我們需要有球員從替補席站出來，而這樣的球員不只要有優秀表現，也要有出色的精神狀態。」

「週六的比賽對厄齊爾來說是一次很好的考驗，就像我們之前所說的，在替補席上待命並在球隊需要的時候站出來幫助球隊，這也是他在這場比賽裡必須要做的事情。」

兵工廠週六將迎來「北倫敦德比」，這場比賽對雙方來說相當重要，熱刺要力拚終止最近的2連敗。而兵工廠則要尋求4連勝並站穩英超前4的位置。而厄齊爾的表現能否再次讓埃梅里滿意，值得球迷期待。

兵工廠主帥埃梅里。（路透）

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