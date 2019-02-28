羽球》周天成直落二橫掃中國選手 德國賽三連霸開紅盤

周天成。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕超級300系列德國羽球公開賽，尋求三連霸的台灣一哥周天成今天凌晨在男單首輪賽事，僅花37分鐘就以21：19、21：12直落二擊敗中國選手周澤奇，挺進16強，下一戰將迎戰香港選手李卓耀。

總獎金15萬美元（約新台幣465.6萬元）的德國羽球公開賽，名列大會第2種子的周天成首輪出戰世界排名第43的中國選手周澤奇，這是兩人生涯首次對決，首局兩人比分互咬，16：16平手時，周天成連拿2分，要回領先後就以21：19拿下首局。

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周天成第2局氣勢更旺，打出一波10：1攻勢遙遙領先，最後就以21：12贏球。

周天成下一戰的對手將是世界排名36的香港選手李卓耀，兩人去年曾在台北羽球公開賽交手，當時周天成以落二獲勝。

此外，王子維首輪強碰球王桃田賢斗，以18：21、15：21落敗，首輪就遭淘汰。

剛在西班牙羽球大師賽男雙封王的李洋／王齊麟組合，在男雙首輪則以21：17、21：19擊敗中國組合，闖進16強

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