MLB》無法重回洋基不沮喪 前海賊王：已做到未曾想像過的事

麥卡琴在休賽季選擇加盟費城人隊。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕去年透過交易轉往洋基隊，並打出好身手的前「海賊王」麥卡琴（Andrew McCutchen），日前接受《NJ Advance Media》訪問時，談到自己為何選擇加盟費城人隊，而非續留洋基隊的原因。

麥卡琴在加盟洋基隊後，靠著傑出的進攻表現，取代原本的左外野手賈納（Brett Gardner）成為隊上先發，他在賽季結束後回到匹茲堡，希望能在自由市場上獲得好的合約，同時也希望能重回布朗克斯，後者最終卻事與願違。

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麥卡琴他了解洋基隊休賽季自由市場的目標，因此他並不會感到悲傷：「我知道先發投手是洋基隊的優先補強項目，這也很合理，因為那是他們最需要去加強的地方。」

在洋基隊簽回哈普前，麥卡琴就選擇加盟費城人隊。（資料照）

麥卡琴在自由市場也沒有等洋基隊太久，他在洋基簽回哈普（J.A. Happ）前就和費城人隊達成協議，他表示：「也許我會在洋基隊簽回哈普後受到他們的關注，只不過我想要早一點簽約，我不想要等太久，因為我很清楚地看到了這兩年自由市場的狀況。」

談到去年短暫加盟洋基隊的感想，麥卡琴說：「我很享受在洋基隊的日子，雖然只有一個月，但對我來說是很快樂的一個月，我得到了很好的經驗，我也做了我未曾想過的事情：就是穿上條紋戰袍，那是段很棒的旅程。」

麥卡琴在洋基隊的wRC+為149。（資料照）

麥卡琴將會在今年擔任費城人隊的先發左外野手，這支球隊在休賽季進行的許多補強措施，讓他們即將結束這幾年的重建，成為國聯東區競爭季後賽的球隊之一，今年的國聯東區除了馬林魚隊以外，國民隊、勇士隊以及大都會隊都有相當程度的補強，讓國聯東區成為名符其實的一級戰區。

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