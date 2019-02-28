中職》桃猿新洋投曾效力日職樂天 盛讚索沙是好投手

桃猿35歲新洋投李茲（Radhames Liz），賽前與樂天洋砲Zelous Wheeler（左）相擁有說有笑。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／天母報導〕今天日職樂天與桃猿打熱身賽，賽前桃猿35歲新洋投李茲（Radhames Liz）跑到樂天休息室到處串門子，還與洋砲Zelous Wheeler相擁有說有笑，原來李茲2016年曾效力樂天，在一軍出賽5場吞3敗，防禦率6.94，表現並不理想，後來返美發展，2018年在釀酒人小聯盟打球，今年來到桃猿。

李茲表示，看到前隊友他感到很開心，和他們互虧說對方球隊實力很強，也談到有哪些教練和球員轉隊，已不在樂天了。

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桃猿35歲新洋投李茲（Radhames Liz），賽前與前樂天隊友聊天致意。（記者羅志朋攝）

談天閒聊中，不少樂天選手關心李茲手的狀況還好嗎?原來2017年李茲右手肘動刀，去年才復出，在小聯盟3A出賽18場都是後援，戰績4勝3敗、防禦率6.75，22.2局投球飆出28K，另有17次四壞保送，談到近況，李茲僅說，「不錯。（I feel good.）」

李茲2011至13年效力韓職LG雙子，3年累積戰績26勝38敗、防禦率3.51，2013年以188K奪韓職奪三振王，當時他與富邦悍將新洋投索沙曾多次先發對決。李茲笑說，索沙是好投手，兩人也是好朋友，不過在場上他就是要打敗索沙。

李茲有4年大聯盟資歷，也打過日職和韓職，如今來到中職戰場，亞洲職棒經驗相當豐富。李茲解釋，在美國，打者力量很強，且很少採短打戰術，在亞洲有很多好打者，不同的是短打多、戰術也多，一些球較難處理，他說，「來到亞洲投球，他的控球比之前好，也成為較好的投手。」

桃猿35歲新洋投李茲（Radhames Liz），賽前與樂天洋砲Zelous Wheeler相擁。（記者羅志朋攝）

桃猿35歲新洋投李茲（Radhames Liz），賽前與樂天旅日投手宋家豪（右）聊天。（記者羅志朋攝）

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