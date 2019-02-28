網球》澳洲「壞小子」奪勝卻噓聲四起 納達爾賽後罕見開砲

基里奧斯晉墨西哥公開賽8強。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕澳洲好手基里奧斯（Nick Kyrgios）今在墨西哥公開賽上演驚奇逆轉戲碼，第三盤力挽狂瀾化解3賽末點，最終以3：6、7：6（2）、7：6（6）逆轉世界排名第2的西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），搶下8強門票，但基里奧斯這一勝卻被球迷喝倒采，納達爾賽後受訪時更是罕見開砲。

世界排名72的基里奧斯輸掉第一盤，一度因身體不適申請傷停，但基里奧斯接下來兩盤大顯神威，關鍵時刻用下手發球的「怪招」，引來觀眾噓聲四起，最終基里奧斯在決勝盤搶七3：6落後，奇蹟般的連拿5分逆轉勝。

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只不過，基里奧斯迎接勝利的一刻，得到的噓聲卻多過掌聲，他還對著觀眾作出挑釁動作，讓球迷相當反感，納達爾對基里奧斯的作風也頗有微詞，賽後握手致意時相當冷漠。

納達爾在記者會上直接開砲，痛批基里奧斯的打球態度，「他（基里奧斯）的確是一位天賦橫溢的球員，絕對有能力問鼎大滿貫冠軍和世界第一的頭銜，但他根本不尊重觀眾和對手。」

納達爾止步16強。（法新社）

基里奧斯曾是世界排名前15的好手，不過去年因傷打打停停，排名大幅下滑，今扳倒納達爾晉八，重現頂尖身手，下一戰將對上瑞士好手瓦林卡（Stan Wawrinka）。

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