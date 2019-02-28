NBA》「金雞獨立」進球 詹姆斯：我的難度比魏德絕殺球高

〔記者粘藐云／綜合報導〕湖人今在主場迎戰鵜鶘，在詹姆斯砍33分帶領下，以125：119勝出；而詹皇在第4節最後31秒投進一記高難度的三分球，鎖定勝利，這球不免被拿來跟好兄弟魏德的絕殺球比較，對此他自信地說：「我的難度比較高。」

第4節最後31.3秒，湖人以120：117領先，詹姆斯在左側底角，以「金雞獨立」的姿勢投進高難度的三分球，為紫金大軍鎖定勝利。對此，詹姆斯說，他相信自己的投籃，因此出手試試看，結果進了。

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詹姆斯關鍵時刻投進一記高難度的三分球。（今日美國）

詹姆斯的好友魏德，今天與勇士一戰投進絕殺三分球，兩者不免被拿來比較，對此詹皇說：「難度不一樣，我的那球更難一點，他的出手很怪，也不確定是不是投籃，感覺像是隨便丟出去的，但時間到了，他也不得不投。」

此外，同樣關注到魏德精彩表現的還有火箭後衛保羅，賽後他開玩笑地在推特寫下，「現在好了，魏德，明天千萬別把這種不講理的狀態帶到休士頓。」火箭將在台灣時間明天上午與熱火碰頭，屆時保羅將與魏德進行例行賽最後一次對決。

魏德今用絕殺三分彈氣走勇士。（今日美國）

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