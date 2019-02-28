棒球》樂天金鷲強陣出擊 「5億日圓男」淺村榮斗領銜

淺村榮斗擔任先發二壘手、打第3棒。（記者黃耀徵攝）

〔記者羅志朋／天母報導〕今天下午5點05分在天母棒球場，由Lamigo桃猿和日職樂天金鷲進行熱身賽首戰，樂天由年薪高達5日圓的淺村榮斗領銜，此役擔任先發二壘手、打第3棒，雙方先發陣容如下。

樂天金鷲先發陣容

第一棒 歐可耶瑠偉 左外野手

第二棒 田中和基 中外野手

第三棒 淺村榮斗 二壘手

第四棒 Blash 一壘手

第五棒 Wheeler 指定打擊

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第六棒 內田靖人 三壘手

第七棒 辰己涼介 右外野手

第八棒 足立祐一 捕手

第九棒 村林一輝 游擊手

先發投手 岸孝之

東北樂天先發投手岸孝之。（記者黃耀徵攝）

桃猿先發陣容

第一棒 詹智堯 中外野手

第二棒 廖健富 指定打擊

第三棒 藍寅倫 右外野手

第四棒 林泓育 捕手

第五棒 陳俊秀 一壘手

第六棒 郭嚴文 二壘手

第七棒 林智平 三壘手

第八棒 林承飛 游擊手

第九棒 余德龍 左外野手

先發投手 葉家淇

桃猿先發投手葉家淇。（記者黃耀徵攝）

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