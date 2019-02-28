UBA》「大頭」韓杰諭令人感動的表現 國體大4連勝到手

國立體大韓杰諭表現優異。（記者羅沛德攝）

〔記者林岳甫／桃園報導〕107學年度國UBA大專籃球聯賽男子公開一級8強賽在健行科大開戰，衛冕軍國立體大靠著菜鳥「大頭」韓杰諭繳18分、10籃板的UBA首張「雙十」成績單，率隊以75：69力克義守大學，取得8強賽的4連勝，只差1勝將篤定晉級3月23日的台北小巨蛋4強決賽。

韓杰諭在金華國中與陳又瑋、林庭謙皆為備受矚目的潛力新星，3人更一同入U16亞青、U17世青國手。而陳又瑋在南山高中打出名堂，並助隊拿到104學年度HBL冠軍，林庭謙赴美展現身價，無奈造化弄人，韓杰諭在泰山高中幾乎都在受傷、復健中度過。

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韓杰諭在國中便展現過人的策應能力，早已吸引國體大主帥桑茂森的目光，不過，憑藉其潛力若無受傷，鐵定是各大學鎖定的目標，因此桑總打趣表示，「我都跟大頭說要不是你受傷，我可能就不會擁有你。」

國體大韓杰諭18分、10籃板。（記者羅沛德攝）

值得一提的是，韓杰諭與國體大另一菜鳥陳俊男皆來自泰山，陳俊男看到戰友能夠浴火重生，「我雖然平時很愛嗆他，但看到大頭能重回場上並打出好表現，真的很感動。」

國體大4連勝到手後，只要週六戰勝政治大學，將篤定晉級4強。韓杰諭過去高中時期皆無緣站上小巨蛋打球，他說：「高中都無法在小巨蛋比賽，現在我很渴望打進決賽的機會。」

國體大陳俊男（右）。（記者羅沛德攝）

國體大菜鳥關達祐（左）。（記者羅沛德攝）

國立體大關達祐。（記者羅沛德攝）

國立體大楊盛硯拋投。（記者羅沛德攝）

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