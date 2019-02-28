NBA》前首輪新秀不受重用求買斷 黃蜂狠心拒絕

卡明斯基本季的出賽順序被排在三位中前鋒的後面，因此向黃蜂尋求買斷。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕黃蜂隊中前鋒卡明斯基（Frank Kaminsky）因為今年在球隊不受重用，因此向黃蜂隊提出買斷的要求，不過黃蜂隊卻不打算讓他如願。

《ESPN》記者Marc J.Spears指出，如果黃蜂隊在美國時間周五前買斷卡明斯基，就能讓他得以加盟其他球隊，並且參加季後賽，但黃蜂隊沒有打算讓他這麼做，本季卡明斯基的出賽場次來到生涯新低，平均只上場10.8分鐘，遠低於生涯平均的22.1分鐘。

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卡明斯基是黃蜂隊在2015年首輪第九順位選進的球員，他在新秀年出賽81場比賽，平均能夠拿下7.5分、4.1籃板以及1.2助攻，前兩年分別也都能拿到11.7分和11.1分，不過今年他的角色遭到限縮，只出賽26場比賽，拿下5.2分、2.4籃板，都是生涯新低，他本季的出賽順序被放在C.澤勒 （Cody Zeller）、畢勇伯（Bismack Biyombo）和赫南高梅茲（Willy Hernangomez）後。

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