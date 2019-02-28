台日交流賽Live》宋家豪上場關門！樂天3：1擊敗桃猿

九下

樂天換上宋家豪，手感火燙的藍寅倫鎖定第一球就敲出右外野方向安打，林泓育擊出雙殺打，二出局。陳俊秀擊出三壘滾地出局，宋家豪成功關門，樂天本場比賽以3：1擊敗桃猿。

九上

桃猿換上黃子鵬，他讓歐可耶瑠偉擊出二壘滾地球出局，田中和基擊出反方向安打上壘，隨後田中和基盜上二壘，山崎剛敲出三壘飛球遭接殺，二出局，渡邊佳明擊出內野滾地球，林承飛發生本場比賽第二次失誤，壘上跑者回來得分，打者上一壘，3：1樂天領先。卓丸擊出內野滾地球出局，三出局。

請繼續往下閱讀...

八下

近藤弘樹續投，桃猿換上黃敬瑋，詹智堯擊出三壘滾地球，廖健富遭三振，三上三下。

八上

桃猿換上新洋投李茲上場，卓丸看著152公里火球進入好球帶，遭三振出局，接著李茲再送出火球三振內田靖人，現場測到兩顆156公里的速球，引起觀眾驚呼。辰己涼介選到保送上壘，隨後盜上二壘，太田光選到四壞保送，辰己涼介趁著壞球落地跑上三壘，村林一輝二壘滾地出局，三出局。

七下

樂天換上近藤弘樹，郭嚴文擊出二壘滾地，二壘手山崎剛展現精彩守備功力，一出局。林智平遭144公里內角高速球三振出局。林承飛擊出三壘滾地出局，三上三下。

七上

史博威續投，歐可耶瑠偉擊出游擊滾地球，林承飛發生失誤讓打者上壘，田中和基選到保送上壘，山崎剛擊出捕手前小彈跳，林泓育傳三壘後林智平傳一壘形成雙殺，兩出局，二壘有跑者。渡邊佳明擊出二壘滾地，三出局。

六下

池田隆英續投，廖健富擊出游擊滾地出局，藍寅倫擊出右外野方向全壘打，幫助桃猿破蛋，比數1：2，桃猿落後。林泓育擊出二壘穿越安打，陳俊秀擊出本場第二支雙殺打，三出局。

藍寅倫6局擊出陽春砲。（記者黃耀徵攝）

藍寅倫6局擊出陽春砲。（記者黃耀徵攝）

六上

史博威被Jabari Blash敲安，又被Zelous Wheelerr擊出左外野深遠二壘安，內田靖人被三振，辰己涼介擊出內野滾地帶有打點，2出局，樂天1：0領先，三壘有跑者，足立祐一擊出右外野深遠二壘安打，2：0樂天領先。村林一輝擊出三壘滾地出局，三出局。

葉家淇5局狂飆7K。（記者黃耀徵攝）

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿隊今天與樂天金鷲進行熱身賽，由年輕左投葉家淇對上日職累積122勝的岸孝之，前五局打完雙方0：0平手，葉家淇主投5局狂飆7K無失分，還讓去年洋聯新人王田中和基苦吞3次三振。

葉家淇首局先後三振掉歐可耶瑠偉，以及去年洋聯新人王田中和基，接下來雖然被淺村榮斗敲出安打再保送Jabari Blash，但他穩住陣腳，再用他招牌速球三振掉洋砲Zelous Wheeler，結束這個半局。第二局葉家淇靠著牽制抓到跑者，化解該局失分危機。第三局葉家淇再度送出2次三振，三上三下結束半局。

東北樂天田中和基。（記者黃耀徵攝）

葉家淇第四局讓Z.Wheeler擊出界外飛球出局，內田靖人敲出深遠飛球，余德龍精彩接殺，辰己涼介揮棒過半但裁判沒有撿，因此形成保送，隨後被足立祐一敲出安打，接著葉家淇再次以精準的速球三振掉村林一輝，解決失分危機。

岸孝之主投3局結束後被換下場，他只被詹智堯以及林承飛各敲出一支安打，送出3次三振。樂天換上池田隆英續投，藍寅倫敲出內野滾地球，一壘手火車過山洞漏掉，藍寅倫衝二壘被阻殺出局，林泓育被觸身球送上壘包後陳俊秀擊出雙殺打，第四局形成變相的三上三下。

樂天先發岸孝之。（記者黃耀徵攝）

Lamigo藍寅倫擊出安打，全力衝刺撲向二壘不及，遭刺殺在壘包前。（記者黃耀徵攝）

五局上葉家淇被歐可耶瑠偉敲出紮實安打，並趁著Lamigo的轉傳瑕疵跑上二壘，隨後Lamigo透過戰術讓葉家淇順利抓到離壘的歐可耶瑠偉，取得一出局並瓦解失分危機。隨後再次三振田中和基，接著葉家淇讓淺村榮斗擊出三壘滾地出局。

東北樂天淺村榮斗。（記者黃耀徵攝）

五局下，池田隆英續投，郭嚴文擊出內野飛球出局，林智平擊出中間方向安打上壘，隨後趁著投手投出挖地瓜後跑上二壘，林承飛選到保送上壘，余德龍擊出右外野飛球出局，未能推進壘包，詹智堯擊出左外野飛球出局，五局打完雙方0：0平手。

樂天先發岸孝之。（記者黃耀徵攝）

樂天先發岸孝之主投3局無失分。（記者黃耀徵攝）

樂天先發岸孝之主投3局無失分，送出3K。（記者黃耀徵攝）

東北樂天球迷到場聲援，來自台灣及日本的媒體眾多，左、右外野也各加派一名線審。（記者黃耀徵攝）

東北樂天球迷到場聲援，來自台灣及日本的媒體眾多，左、右外野也各加派一名線審。（記者黃耀徵攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/