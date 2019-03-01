台日交流戰G2王溢正先發登板 今日賽事預告與轉播

王溢正將在台日爭霸戰G2先發迎戰樂天。（資料照，記者陳志曲攝）

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NBA今天有三場賽事轉播，西部龍頭勇士將作客奧蘭多，與魔術正面交鋒；昨天上演精彩絕殺擊敗勇士的熱火則要對決火箭；同時雷霆也將迎戰七六人，兩隊都是東、西部前段班，比賽內容勢必精采可期。

「強者對決」台日職棒交流賽邁入第二天，昨天東北樂天3：1擊敗桃猿，台將宋家豪救援成功奪MVP。樂天今天推出球隊2018選秀第4指名弓削隼人先發，猿隊則由經驗豐富的王溢正率先登板，下午兩點在天母棒球場展開交流賽第二戰。

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NBA

08：00 勇士 vs. 魔術 ELEVEN SPORTS1

09：00 熱火 vs. 火箭 緯來體育

09：00 七六人 vs. 雷霆 愛爾達體育1台

11：30 七六人 vs. 雷霆 緯來體育（D-LIVE）

台日職棒交流賽

14：00 東北樂天 vs. Lamigo ELEVEN SPORTS1、愛爾達體育2台

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