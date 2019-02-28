德國公開賽》山口茜直落二李雪芮 中國女單首輪全軍覆沒

山口茜擊敗李雪芮。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕超級300系列德國羽球公開賽，日本好手山口茜首輪以21：12、23：21直落二擊敗前球后李雪芮，晉級16強。

山口茜在本場比賽之前與李雪芮交手過8次，吞下3連敗，並以2勝6敗屈居下風，不過，上一次對戰要追溯到2016年4月的亞錦賽，現在雙方實力已不可同日而語，山口茜現高居世界第5、列賽會第二種子，而李雪芮排名22。

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山口茜此戰開賽狀況不穩，最多落後7分，不過，技術暫停後手感持續加溫，山口茜拉出一波10：1的高潮逆轉拿下首局；第二局雙方陷入拉鋸戰，李雪芮雖以20：19率先拿下局點，最後仍未能守住領先，山口茜以23：21連拿2局收下勝利。

同日戰況，韓悅、蔡炎炎、陳曉欣和張藝曼也未能有所突破，中國5名女單好手首輪全軍覆沒。

李雪芮。（資料照，法新社）

山口茜下一輪將碰上世界排名30的香港一姐張雁宜，過去曾有過2次交手紀錄，山口茜全勝。

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