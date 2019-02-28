NBA》閃電俠神奇打板絕殺 「小刺客」跪求別退休

魏德。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕熱火「閃電俠」魏德（Dwyane Wade）今天對上勇士隊投進驚人的絕殺三分球幫助球隊取勝，金塊隊的I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）看到這球後便在推特上發文呼喊，跪求魏德不要退休。

37歲的魏德在本季開始之前，就宣告這個賽季會是他的最後一支舞，代表他將在這個賽季退休，只不過他本季的表現卻絲毫不像是待退老將一般，本季他出賽50場，平均能拿下14.3分、3.8籃板以及4.3助攻，三分命中率更是生涯新高的3成26。

請繼續往下閱讀...

今天魏德在與勇士隊的比賽，出賽26分鐘，17投10中，三分球8投5中飆進25分，更投進關鍵的致勝打板三分球，率領球隊精彩地逆轉擊敗衛冕軍，也讓I.湯瑪斯在推特上跪求「閃電俠」不要退休。

魏德驚奇三分絕殺。（美聯社）

本季I.湯瑪斯因傷所困，日前才剛歸隊，本季他出賽4場比賽，平均能夠拿下11.3分，1.3籃板以及2.3助攻，這則推文也讓塞爾提克隊球迷向他呼喊，希望他能夠重回綠衫軍，拯救最近氣氛低迷的綠衫軍。

I.湯瑪斯希望魏德不要退休。（資料照）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/