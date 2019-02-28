羽球》力退戰鬥民族！王齊麟／程琪雅德國公開賽闖8強

王齊麟。（資料照，取自BWF官網）

〔記者粘藐云／綜合報導〕超級300系列德國羽球公開賽，台灣雙打好手王齊麟／程琪雅在16強戰登場，碰上俄羅斯組合德雷明／狄慕娃，雙方大戰3局，最終「程王配」以21：12、14：21、21：15獲勝，順利搶下8強門票。

王齊麟／程琪雅上週在西班牙羽球大師賽闖進冠軍戰，最後以亞軍作收。本週兩人轉戰德國，首輪以直落二擊敗南韓組合，今碰上俄羅斯好手，先在首局以21：12輕鬆拿下，次局卻遭對手反撲，開賽1：1平手後，俄羅斯組合一口氣連拿5分，最終以21：14扳回一城。

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決勝局，雙方一路纏鬥，戰成15：15後，「程王配」再連拿3分取得領先，並率先取得賽末點，最終以21：15收下勝利。

男單部分，尋求三連霸的「台灣一哥」周天成在今凌晨，僅花了37分鐘以21：19：21：12擊敗世界排名第43的中國周澤奇，凌晨的16強戰將遇上世界排名36的香港李卓耀，兩人曾交手過1次，當時由小天拿下勝利。

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