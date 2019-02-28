棒球》葉家淇表現超優 洪總：有成為王牌投手的條件！

Lamigo先發投手葉家淇主投5局無失分。（記者黃耀徵攝）

〔記者羅志朋／天母報導〕今天樂天金鷲對Lamigo桃猿交流賽首戰，桃猿雖以1:3落敗，不過，21歲速球派左投葉家淇先發5局無失分，飆速151公里，桃猿總教練洪一中盛讚葉家淇有成為王牌投手的條件。

此役葉家淇先發5局用了85球，其中36顆壞球，被敲4安、無失分，另飆7K、4保送，賞給去年洋聯新人王田中和基3張老K，表現精彩。

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葉家淇3度三振去年洋聯新人王田中和基。（記者黃耀徵攝）

洪總表示，葉家淇有球威，膽子夠又認真，只是控球不夠準，特別是變化球準度，無法隨心所欲，若控球問題改善，扛先發一定沒問題，「我是一直鼓勵他。」

上個月征戰石垣島，葉家淇對羅德先發5局僅1責失，今天對樂天再繳好投，這兩戰對方幾乎都派一軍陣容應戰，好投「純度」高，他說，有自信擠進開季先發輪值，不過還有很大進步空間，特別是變化球控球不理想。

「總教練不斷提點我控球。」葉家淇說，日本打者強度夠，這場比賽中出現幾次保送，他就試著放慢腳步，不要想那麼多，專心面對打者，也謝謝教練團給他機會。

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