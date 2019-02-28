國標舞亞巡賽今登場 地主王甯弘、劉怡微奪亞洲業餘摩登組季軍

亞洲業餘摩登組王甯弘、劉怡微。（大會提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕國標舞世界大賽亞巡賽台北站邁入第11年，今年共30個國家、1068位選手參賽，本日湧入將近5000名的熱情民眾，台灣選手王甯弘與劉怡微也在地主觀眾力挺下，打破過往成績，拿下亞洲業餘摩登組第三名

賽前呼聲最高的王甯弘與劉怡微打破過往成績拿下亞洲業餘摩登組第三名，王甯弘說：「這次擔任地主隊一方面壓力相對較大，但卻也因為在熟悉的場地看見熟悉的面孔，覺得很開心。另外因怡微前陣子考學測，練習時間壓縮到，雖然沒有拿到冠軍，但是已經突破以往最好的成績。」

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劉怡微則表示，技術與體能方面還需要加強，也期許自己比起成績要更享受在訓練過程中成長的感動以及在舞池中自在舞動的感覺，在未來的賽事中可以表現得更自在。

亞洲業餘拉丁組的蔡明修、劉亭君與陳楊奕、曾小蕾則分別獲得第五名與的六名的佳績。

亞洲業餘拉丁組的蔡明修、劉亭君。（大會提供）

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