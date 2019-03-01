MLB》史上最大合約！哈波13年102億加盟費城人

哈波。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕自由市場最大咖球星哈波（Bryce Harper）終於找到落腳處，以13年3.3億美元（約新台幣102億元）合約加盟費城人，也寫下大聯盟史上最貴合約紀錄。

哈波投入自由市場後掀起搶人大戰，費城人、道奇和巨人都積極網羅，最後由費城人脫穎而出，如願簽下這名強打外野手。

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哈波與費城人簽下13年3.3億美元的天價合約，年薪平均有2540萬美元，並附帶不可交易條款，且不能延遲付款，而合約中也不含任何逃脫條款。

哈波合約總額超越甫加盟教士馬查多（Manny Machado）的10年3億美元，也打破史丹頓（Giancarlo Stanton）在2014年與馬林魚所簽下的13年3.25億美元的合約，雙雙刷新北美職業運動史和大聯盟的自由球員最貴合約紀錄。

哈波生涯前7年都效力國民，菜鳥年就奪下國聯新人王，2015年以42轟拿下全壘打王獎項，並成功奪下首座國聯MVP，哈波生涯共累積922安、184轟和521打點，打擊三圍為.279/.388/.512。

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