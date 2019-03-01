MLB》胡智為熱身賽僅投0.1局失5分 江少慶1局掉2分

印地安人台灣投手胡智為。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕印地安人台灣投手胡智為今天在熱身賽先發面對響尾蛇，僅投0.1局就失掉5分，春訓至今的防禦率高達30.86。而另名台灣投手江少慶則是投1局失2分，印地安人最後以7：10輸球。

印地安人首局就攻下3分，但下半局胡智為投球就遇到亂流，先是連續被響尾蛇前兩棒希瑟（Matt Szczur）、Ildemaro Vargas敲安，佛羅雷斯（Wilmer Flores）挨觸身球，響尾蛇攻占滿壘。C.沃克（Christian Walker）敲出清壘二壘安打追平。

請繼續往下閱讀...

印地安人台灣投手胡智為今天表現不佳。（美聯社）

胡智為雖然三振第五棒的蘇薩（Steven Souza Jr.），但下棒凱利（Carson Kelly）敲二壘安，響尾蛇攻占二、三壘，這時印地安人換下胡智為，由Ben Krauth接替投球。他一上場就被敲出響尾蛇艾爾蒙提（Abraham Almonte）敲帶有2分打點安打，都計在胡智為身上。

總計胡智為僅投0.1局被敲4安，失掉5分，送出1次三振，目前他在熱身賽出賽2場，防禦率高達30.86。胡智為前場在熱身賽先發也是對響尾蛇，當時先發2局被敲4安失掉3分。

江少慶則在8局下登板，先三振阿普林（Andrew Aplin），不過連被敲2安，江少慶讓Domingo Leyba擊出滾地球出局，響尾蛇跑者攻占二、三壘，托馬斯（Yasmany Tomas）敲出帶有2分打點安打，下棒卡斯特羅（Tim Locastro）也敲安，響尾蛇2出局攻占一、三壘。江少慶用三振瑞福斯奈德（Rob Refsnyder），化解危機。

總計江少慶1局投球，被敲4安失掉2分，送出2次三振，至今在熱身賽出賽2場，防禦率為9。

江少慶。（資料照，今日美國）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/