MLB》曾仁和中繼0.2局狂失6分 吞熱身賽首敗

台灣投手曾仁和今天中繼0.2局失6分吞敗。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕小熊今天和運動家進行熱身賽，台灣投手曾仁和登板中繼0.2局投球就狂失6分，還發生暴投。小熊最後以3：10輸球，曾仁和吞下春訓首敗。

曾仁和在第6局上場中繼，先被運動家佛勒（Dustin Fowler）敲安，佛勒還盜上二壘，接著巴雷托（Franklin Barreto）、勞瑞安諾（Ramon Laureano）都獲保送，運動家無人出局攻占滿壘。曾仁和先解決坎哈（Mark Canha），但接連被何曼（Chris Herrmann）、費格里（Josh Phegley）、紐爾斯（Sheldon Neuse）敲安，之後曾仁和又發生暴投，連掉6分。前5局打完還以2：1領先的小熊，比數瞬間變為2：7的落後局面。

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曾仁和讓潘寧頓（Cliff Pennington）擊出滾地球出局後，就被換下場。總計他今天投0.2局，被敲4安、投出2保送，失掉6分。曾仁和熱身賽至今出賽2場1場先發，防禦率高達27。

曾仁和在2017年獲得小熊農場年度最佳投手，去年球季曾在大聯盟先發1場，投2局失3分，上季在小聯盟3A表現不理想，先發26場僅2勝15敗，共投136.1局中，失103分（95分自責），被打擊率高達0.290。

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