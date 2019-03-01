MLB》哈波拒絕13.9億破紀錄高年薪 只想要超長大約

哈波。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕自由市場大咖球星哈波（Bryce Harper）以13年3.3億美元（約新台幣102億元）合約，加盟費城人，創下大聯盟最貴合約紀錄。而大聯盟記者摩洛西（Jon Morosi）指出，道奇曾開出4年約、平均年薪4500萬美元（約新台幣13.9億），但哈波仍選擇費城人。

大聯盟官網報導，哈波和費城人簽下的13年3.3億美元大約，合約長度至2031年，還有拒絕交易條款，不過平均年薪約2540萬美元，可讓費城人有能力在未來進行補強，也避免超過豪華稅門檻。此外，哈波的平均年薪不及馬查多的平均3000萬美元年薪。

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摩洛西在推特上發文指出，道奇曾開出4年約、平均年薪是破紀錄的4500萬美元，可讓他在30歲成為自由球員；而《NBC Sports》的灣區記者Alex Pavlovic也在推特上發文，指巨人也開出12年3.1億美元合約，但是因為加州的稅較高，必須要開合約總值3.3億美元才能簽下哈波。

哈波的經紀人波拉斯（Scott Boras）向《紐約郵報》就表示，「有球隊開出平均4500萬美元的短約，我們有很多選擇。」他指出，「目標就是盡可能獲得最長的合約，哈波想在他接下來的棒球生涯只待一座城市。」波拉斯也坦言，「要簽一張讓球員打到37、38、39歲的合約，在這個時代非常困難。」

《華盛頓郵報》作家Barry Svrluga在推特上透露，國民開給哈波的10年3億美元合約中，有1億美元要到哈波60歲時才會付清，而費城人則是一次付清沒有延期付款。

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