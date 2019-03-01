足球》關鍵一擊！ 羅德里戈送瓦倫西亞進國王盃決賽

本場進球功臣羅德里戈（圖中）。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕西班牙國王盃（Copa del Rel）四強賽第二輪賽事，蝙蝠軍團瓦倫西亞（València）主場迎戰皇家貝提斯（Real Betis），瓦倫西亞靠著西班牙國腳羅德里戈（Rodrigo Moreno）致勝一擊，終場1：0獲得勝利，兩輪賽事總比數3：2淘汰皇家貝提斯晉級西班牙國王盃決賽，準備挑戰西甲巨人巴塞隆納（Barcelona）的5連冠霸業。

兩軍實力相當，上半場比賽攻勢互相往來，均有多次攻門機會，可惜兩隊皆未在比分上有所突破，上半場0：0結束

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比賽來到下半場第56分鐘，瓦倫西亞靠著鋒線雙箭頭的精彩搭配，法國前鋒加梅洛（Kevin Cameiro）在靠近球門右側一記輕輕挑傳至球門左側的羅德里戈，由於貝提斯防守球員視線皆被吸引致球門右側（包含門將），導致埋伏在左側的羅德里戈有個輕鬆接球的機會並補射入網，蝙蝠大軍率先破門，這之後兩隊皆沒能再將比數改寫，終場瓦倫西亞以1：0拿下勝利，前一輪在皇家貝提斯主場是以2：2作收，最終總比分3：2瓦倫西亞晉級國王盃決賽。

這場勝利之後，是瓦倫西亞11年來在各項賽事第一次打進決賽，前一次是2008年打進國王盃決賽，當年是以3：1擊敗赫塔菲（Getafe）奪得冠軍。

瓦倫西亞將在今年國王盃決賽面對目前暫居西甲龍頭以及國王盃4連霸的衛冕軍巴塞隆納，即使巴薩再怎麼強大，瓦倫西亞今年2次面對巴薩都尚未吞敗過，先是季初主場1：1踢和，作客則是2：2踢和。

皇家貝提斯目前西甲績分36分暫居第7，瓦倫西亞則是33分暫居第9。

贏球晉級的瓦倫西亞球員與被淘汰的貝提斯球員，情緒形成對比。（法新社）

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