MLB》台式綽號超有梗！ 「妙娃種子」、「土地公」登大聯盟

羅嘉仁。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕棒球員綽號千奇百怪，台灣也累積許多愛看大聯盟的球迷，也幫他們取了既爆笑又有台灣味的綽號和暱稱，大聯盟官網《Cut4》專欄也特別訪問以分享台灣棒球消息為主的網路媒體「CPBL STATS」，特別精選了12個無厘頭的球員綽號。

大聯盟官網《Cut4》專欄撰文介紹，大聯盟球員的台式綽號多半是跟發音有關，像是印地安人王牌克魯伯（Corey Kluber）是「骷髏伯」、遊騎兵老將柯隆（Bartolo Colon）是「八頭龍」，印地安人明星游擊手林多（Francisco Lindor）為「林董」、老虎強打卡布雷拉（Miguel Cabrera）變成台灣食物「米糕」，太空人塞揚強投凱可（Dallas Keuchel）則是「開口」。

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普侯斯。（資料照，歐新社）

不過也有許多球員綽號與場上表現有關，天使強打普侯斯（Albert Pujols）贏得「生化人」的美名，摩爾諾（Justin Morneau）而是「猛牛」，岡薩雷茲（Chi-Chi Gonzalez）和葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）則被取為「救難小福星」。

內文也介紹中職球員的有趣綽號，中信兄弟游擊手王勝偉達成生涯百次觸身球的里程碑，106次觸身球也高居中職史上第一，有「萬磁王」之稱。

統一獅投手林其緯有「小公主」的外號，因為加入職棒第一年，每當他登板時，隊友打擊都很捧場，就像公主一樣被捧在手心上。

富邦悍將投手倪福德與台灣在地神明「福德正神」恰巧同名，所以暱稱為「土地公」，隊友羅嘉仁卻有一個爆笑綽號「妙蛙種子」，也因為長得像大谷翔平翻譯水原一平，在台灣引發熱議。

倪福德。（資料照，記者張嘉明攝）

王勝偉。（資料照，記者林正堃攝）

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