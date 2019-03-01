MLB》洋基杜洛威斯基又開轟 熱身賽2安都是全壘打

杜洛威斯基開轟。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天在熱身賽碰上海盜，34歲的五屆明星游擊手杜洛威斯基（Troy Tulowitzki）在熱身賽手感火燙，敲出一支三分砲，洋基最後以8：6獲勝。

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海盜首局先靠韓籍選手姜正浩敲陽春砲得分，但下個半局杜洛威斯基揮出左外野三分砲逆轉，第二打席他敲滾地球出局。總計杜洛威斯基熱身賽出賽4場，2安都是全壘打，有4分打點，打擊率高達5成。

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大聯盟官網報導，杜洛威斯基說，「我還有很多工作要做。」他提到，「兩場比賽，我需要多上場、多看投手。」杜洛威斯基指出，這是一個好的開始，「對我來說，這是一條很漫長的路，所以每當我踏上球場，不會把它視為理所當然的事情。我正努力享受每一刻！」

杜洛威斯基曾被譽為洋基名將基特接班人，但他在2015年被交易到藍鳥後，傷痛不斷，前年因傷僅出賽66場，去年因腳踝傷勢整季缺席，季後遭球隊買斷，藍鳥還認賠3800萬美元薪資。之後杜洛威斯基以底薪55.5萬美元加盟洋基，新球季將扛下游擊守備。

杜洛威斯基開轟。（今日美國）

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