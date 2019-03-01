羽球》周天成逆轉香港選手 德國公開賽闖進八強、拚三連霸

台灣一哥周天成。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕超級300系列的德國羽球公開賽，台灣一哥周天成挑戰三連霸，今天在16強碰上香港選手李卓耀，以17：21、21：16、21：8逆轉獲勝，挺進八強。

周天成名列大會第二種子，今碰上李卓耀，首局戰到17：18時，被對方連拿3分，以17：21輸掉第一局。次局周天成回穩，以21：16拿下，第三局趁勝追擊，再以21：8獲勝，連奪2局逆轉贏球。

請繼續往下閱讀...

周天成下戰八強賽將碰上馬來西亞選手李梓嘉，雙方生涯有3次交手，周天成以1勝2敗居於劣勢。上次兩人交手是在1月的印尼公開賽，當時周天成遭對手直落二輸球。

另名台灣男單好手、世界排名68的呂家弘，今以16：21、21：10、13：21，不敵馬來西亞好手宋浚洋，止步16強。

男雙方面，台灣雙打好手王齊麟和李洋的組合，在16強戰中以16：21、17：21不敵泰國組合Bodin Isara/Maneepong Jongjit；另個台灣雙打盧敬堯/楊博涵則以14：21、11：21不敵大會第二種子的日本組合遠藤大由/渡邊勇大，同樣在16強止步。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/