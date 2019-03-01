足球》奇蹟不再！ 前英超冠軍教頭再遭解雇

義大利籍教練拉涅利遭解雇。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕英超球隊富勒姆（Fulham）在英超第28輪賽事輸給南安普敦（Southampton）後，球隊宣布開除義大利籍教頭拉涅利（Claudio Ranieri），這位傳奇教頭僅執教富勒姆3個月即遭解雇。

去年11月接替原教練約卡諾維奇（Slaviša Jokanović）的帥位幫球隊救火，但這三個月以來球隊表現不佳，職教16場英超聯賽只拿下12分，近8場聯賽吞下7敗，近況相當差，現富勒姆球團讓帕克（Scott Parker）擔任代理主教練一職。

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拉涅利曾執教過多支豪門球隊像是切爾西（Chelsea）、祖文特斯（Juventus）、國際米蘭（Internazionale Milano）等，最為人稱道的事蹟為2015─2016賽季執教萊斯特城（Leicester City）以大黑馬之姿爆冷奪下英超聯賽冠軍，以小資本額球隊比下其他英超豪門球隊，這也是萊斯特城隊史第一座頂級聯賽冠軍，也是拉涅利執教生涯首座頂級聯賽冠軍。

富勒姆目前在英超排名第19名且處在降級區，績分僅有17分，落後第18的卡地夫城8分和第17名的南安普敦10分。（英超該年度第18到20名須被降級至英冠聯賽）

富勒姆這賽季表現低迷。（路透社）

帕克（圖右）將接任代理教練一職。（路透社）

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