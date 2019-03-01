NBA》「恐怖五星」少杜蘭特 勇士不敵魔術、近6戰吞4敗

魔術隊A.戈登（中）今拿下22分。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍勇士今天在客場對上魔術，杜蘭特（Kevin Durant）休兵沒上場，「萌神」柯瑞雖然砍進33分，招牌三分僅17投5中，全隊三分命中率僅22.5％，魔術隊A.戈登（Aaron Gordon）在剩下1分41秒投進逆轉三分，讓勇士終場以96：103輸球，衛冕軍近6戰吞4敗。

前三節打完勇士還領先11分，第四節魔術隊洛斯（Terrence Ross）連飆三顆三分，助隊打出15：4攻勢，在末節剩下4分21秒時追成89平。

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柯瑞今得到33分。（美聯社）

之後勇士靠貝爾（Jordan Bell）上籃得分、柯瑞投進三分，領先到5分，魔術隊這時舉起反攻號角反攻，包含A.戈登在剩下1分41秒的三分在內，連得10分逆轉戰局。魔術贏球後，也中止對戰勇士的11連敗，上次獲勝已經是2012年12月14日的時候。

魔術洛斯拿16分。（今日美國）

魔術有5人得分上雙，A.戈登得到22分、15籃板，替補的洛斯16分，奧古斯丁（D.J. Augustin）14分，伍切維奇（Nikola Vucevic）12分13籃板6助攻，艾薩克（Jonathan Isaac）12分。

勇士全隊只有3人得分來到兩位數，柯瑞全場33投12中、三分球17投5中拿下33分，另有8籃板6助攻。卡森斯 （DeMarcus Cousins）21分11籃板，K.湯普森（Klay Thompson）21分，D.格林（Draymond Green）僅得5分、6籃板、3助攻。

勇士團隊三分球40投僅9中，命中率僅22.5％。而勇士今天輸球後，近6戰吞4敗。

勇士中鋒卡森斯（中）今得到21分11籃板。（美聯社）

勇士球星D.格林（左）僅得5分、6籃板、3助攻。（美聯社）

勇士K.湯普森（中）得21分。（今日美國）

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