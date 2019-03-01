NBA》溜馬波丹諾維奇37分射下灰狼！ 湯斯42分無路用

奪取本季新高37分的波丹諾維奇（圖右）關鍵時刻幫助溜馬鎖定勝局。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕求止連敗的印第安納溜馬今日在主場面對來訪的明尼蘇達灰狼，溜馬靠著克羅埃西亞射手波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）本季新高的37分帶領下，以122：115擊敗座擁三狀元的灰狼，讓灰狼當家球星湯斯（Karl-Anthony Towns）攻下的42分化作泡影。

灰狼中鋒湯斯本場比賽狀況極佳，第一節攻下驚人的23分7籃板，讓灰狼取得35：26的領先，次節溜馬克服了12分的劣勢反倒以64：60取得4分領先帶進下半場。

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比賽剩不到4分鐘，兩隊戰成107平，波丹諾維奇的上籃得手超前比分後，威金斯於下波進攻兩罰盡墨，隨後再被波丹諾維奇飆進一顆大空檔3分球，氣勢因而導向主隊，比賽最後階段，溜馬以一波15：8的攻勢帶走勝利，而波丹諾維奇在這波關鍵的攻勢中得到11分，最終溜馬以122：115擊退灰狼。

波丹諾維奇得到全隊最高也是本季新高的37分，包括3分球7投中4，利夫（T.J. Leaf）以12投中7高命中率攻下生涯新高的18分，而T.楊恩（Thaddeus Young） 挹注15分5籃板5助攻，本場僅攻下3分的M.透納（Myles Turner）則是目前連續8場比賽都有投進3分球的紀錄。

灰狼三狀元表現分別是，湯斯拿下全場最高的42分，外帶17籃板，這是湯斯生涯第52次單場突破30分，也是本季的第15次，現階段為連續3場比賽突破30分，另外A.威金斯（Andrew Wiggins）攻取11分並抓下6籃板，板凳出發的羅斯 （Derrick Rose）貢獻10分。

今年溜馬在背靠背的比賽中可拿下9勝3敗，若在主場更是完美的7勝0敗，這場勝利讓溜馬終止2連敗，而灰狼則是苦吞2連敗。

攻下42分的湯斯還是無緣將勝利帶走。（法新社）

利夫本場攻下生涯新高的18分。（法新社）

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