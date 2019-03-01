NBA》哈登狂轟58分寫紀錄 火箭上演滅火逆轉秀收4連勝

哈登今天狂轟58分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕火箭今天在主場迎戰熱火，「大鬍子」哈登（James Harden）狂轟58分，率隊克服最多落後21分的劣勢，再加上主控保羅（Chris Paul）在決勝時刻連拿4分鎖定勝局，終場以121：118逆轉擊敗熱火，近期拉出一波4連勝。

哈登首節灌進14分，幫助火箭首節取得33：32的一分領先，熱火次節展開反撲，點點開花共拿下37分，半場以69：55領先。

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熱火在下半場一度取得21分的領先優勢，不過火箭展現十足韌性，持續緊咬比分，哈登挺身扮演第四節先生，單節獨拿17分，率隊在最後4分多鐘打出12：3的攻勢扳平戰局，決勝時刻保羅也跳了出來，4罰俱中助隊反超，最後56.9秒的跳投得手，火箭握有3分領先，熱火溫斯洛（Justise Winslow）最後2罰落空，威特斯（Dion Waiters）最後一擊失手，火箭終場就以121：118逆轉贏球。

哈登此役攻下58分、10助攻和8籃板，本賽季共有3場繳出50分、10助攻的驚人數據，也追平由傳奇名將阿奇巴爾德（Tiny Archibald）和魏斯布魯克（Russell Westbrook）所保持的最多紀錄。

A.瑞佛斯（Austin Rivers）替補挹注17分，保羅貢獻14分、6籃板和4助攻；熱火以歐利尼克（Kelly Olynyk）和卓吉奇（Goran Dragic）表現最佳，雙雙都拿下21分。

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