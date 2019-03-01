MLB》4度經手破紀錄合約 波拉斯名不虛傳

哈波。（美聯社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕哈波和費城人簽下13年3.3億美元（約102億台幣）的史上最大合約，無疑是今天最大條的棒球新聞，他的經紀人波拉斯則是曾被《富比世》雜誌喻為全球最具影響力的運動經紀人，至今已4度經手大聯盟破紀錄合約，果真名不虛傳。

66歲的波拉斯旗下擁有眾多大咖球星，除了哈波、太空人艾圖維、小熊布萊恩、國民薛哲等人，都是他的客戶。亞洲球星方面，今年剛加盟水手的日籍投手菊池雄星，去年在道奇拿下7勝的韓籍左投柳賢振，以及效力馬林魚的台灣左投陳偉殷，也都由他經手合約。

請繼續往下閱讀...

在這次協助哈波「簽」成大合約之前，波拉斯在1999年季前幫投手布朗拿到7年1.05億美元合約，當時讓他成為大聯盟首位合約總值破億的球員，另在2001年和2008年季前則分別協助A-Rod拿下10年2.52億美元（遊騎兵）及10年2.75億美元（洋基）兩紙破紀錄大約。

因此，這已是波拉斯第4度經手破紀錄合約，他在受訪時表示，哈波的目標是爭取最長且能證明價值的合約，且他之所以想要年限最長的合約，是因為他真的很想長久待在同一座城市、穿同一件球衣。

波拉斯會儘量滿足客戶的需求，且對球員的照料也有口碑。陳偉殷之前就透露，波拉斯會在球季中打電話關心他和家人的狀況，讓自己感覺被在乎。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/