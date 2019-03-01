MLB》藍鳥補強投手深度 網羅前紅襪王牌巴克霍茲

巴克霍茲。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥今天一次簽下前紅襪王牌投手巴克霍茲（Clay Buchholz）、諾里斯（Bud Norris）兩名老將。諾里斯是先小聯盟約，而據大聯盟資深記者海曼（Jon Heyman）指出，巴克霍茲是以300萬美元、外加300萬美元的激勵獎金，轉戰多倫多。

巴克霍茲上季先和皇家簽小聯盟約，之後被釋出，以小聯盟轉戰響尾蛇，5月20日回到大聯盟，先發16場繳出7勝2敗防禦率2.01的成績，每局被上壘率為1.04。

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大聯盟官網報導，多倫多藍鳥總經理艾金斯（Ross Atkins）曾在春訓開始時表示，史卓曼（Marcus Stroman）、桑契斯（Aaron Sanchez）、修梅克（Matt Shoemaker）、理查德（Clayton Richard）在先發輪值中就佔了4名。剩下最後一個名額，由左投柏魯奇（Ryan Borucki）、右投瑞德佛利（ Sean Reid-Foley）爭奪。

該文指出，巴克霍茲能爭奪第五號先發、或是取代理查德的先發位置，他預計在美國時間週五進牛棚丟球。若理查德沒做好準備、或是表現掙扎，巴克霍茲將是藍鳥隊先發的另一個人選。

而諾里斯上季待在紅雀，出賽64場都是後援，戰績3勝6敗防禦率3.59，拿到28次救援點，去年季末受傷手臂拉傷提前結束球季。諾里斯今以小聯盟約、附帶大聯盟春訓加入藍鳥，預計擔任球隊的佈局投手。

諾里斯。（資料照，今日美國）

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