MLB》擺脫酒駕陰霾 姜正浩熱身賽狂敲三轟

海盜韓籍選手姜正浩開轟。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕韓籍選手姜正浩在2016年因酒駕事件，一度遭美國大使館拒發工作證，直到去年9月才回到大聯盟舞台。海盜本季以1年約簽回姜正浩，他至今在熱身賽狀況火熱，已經敲了3發全壘打。

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海盜今天在熱身賽面對洋基，姜正浩先發第二棒、三壘，從洋基左投哈普（J.A. Happ）敲出陽春砲。總計他此戰2打數有一發陽春砲，保送、三振各1次，跑回2分。目前姜正浩出賽3場，7打數3安都是全壘打，打擊率有0.429。

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姜正浩在2015年和海盜簽下4年總值1100萬美元的合約，附帶第5年的球隊選擇權。旅美第一年就繳出15轟、58分打點、打擊率0.287成績，隔年也有21轟、62分打點。

不握，姜正浩在2016年季後回到南韓後，12月初在首爾酒駕肇事後逃逸，被警方逮捕，這是他第3次酒駕遭逮，南韓當地法院判8個月刑期，可緩刑2年。姜正浩因酒駕事件，遭美國大使館拒發工作證，一度跑去多名尼加的冬季聯盟找手感，去年9月28日才重回大聯盟舞台。

海盜去年買斷姜正浩的合約，又以1年短約簽回，讓姜正浩今年有機會再拚上大聯盟。

海盜韓籍選手姜正浩開轟。（今日美國）

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