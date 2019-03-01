網球》杜拜男網賽晉級4強 費爸生涯百冠剩兩場

費德爾距離生涯百冠還差2場。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕曾拿下7座杜拜男網賽冠軍的「瑞士特快車」費德爾（Roger Federer），今天以7：6（8：6）、6：4擊敗世界第35的匈牙利球員福索維斯（Marton Fucsovics）晉級4強，距離生涯百冠還差2場。

世界排名第7的費德爾本週前往杜拜，挑戰第8座冠軍和生涯百冠的里程碑，連兩戰激戰3盤才奪勝，更拿下他在杜拜的第50勝，今天8強戰對上福索維斯，雖然天公不作美，曾因下雨打斷賽事，而場地風勢也很大，讓費德爾一度陷入苦戰，出現21次非迫性失誤，不過最後他仍克服劣勢，首盤挽救2個盤末點後，以7：6（8：6）、6：4獲勝。

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費爸目前只差2場就能贏下生涯第100座單打冠軍，他也有望成為自康諾斯的109冠後，史上第2位生涯百冠的傳奇球星。

費德爾四強戰將對上世界排名第13的克羅埃西亞好手克里奇（Borna Coric）。費爸目前只差2場就能贏下生涯第100座單打冠軍，他也有望成為自康諾斯（Jimmy Connors）的109冠後，史上第2位生涯百冠的傳奇球星。

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