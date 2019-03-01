棒球》高中棒球硬式木棒組聯賽 嘉義高中逆轉勝搶進前八強

全國高中棒球硬式木棒賽，嘉義高中對上西苑高中，最後逆轉勝取得前８強門票。（記者王善嬿攝）

〔記者王善嬿／嘉市報導〕107學年度高中棒球硬式木棒組聯賽元月19日開打，41支隊伍參賽，第四階段賽程在嘉義市立棒球場進行，12支隊伍搶8強門票，今上午第一場比賽由嘉義高中對上西苑高中，最後嘉中以7比6逆轉勝，順利取得前8強門票。

嘉義市長黃敏惠、前市長涂醒哲先後到場替學子加油，嘉義市體育運動總會長蔡協成等人，也組啦啦隊為嘉中球隊助陣。

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比賽一開始，西苑高中就陸續敲出安打，與嘉中拉開比數，到9局上半場，兩校以6比6成績平手，9局下半，嘉中打擊實力發揮，以及西苑高中球員守備失誤，嘉中把握機會逆轉成功。

在球賽開始前，黃敏惠到場內向球員致意，她感謝大家來參賽，嘉義市有這麼好的棒球平台，希望讓球員能夠好好發揮，得到最好的成績，並期許嘉義子弟旗開得勝。

嘉義高中校友的涂醒哲說，以前當市長多參加完開球儀式，就因公務繁忙、無法觀賽，現在有時間可以好好替學弟加油，希望嘉中為家鄉抱回獎項。

嘉義高中校長劉永堂、前校長黃義春均到場觀賽，學校表示，嘉中最好成績，曾得「2011年第三屆陽明山盃全國青棒錦標賽」冠軍，木棒賽則是第一次進前12強，學校啦啦隊都來為棒球隊加油。

今賽程，去年亞軍普門中學對上壽山高中，下午1點半大理高中對上嘉義縣東石高中，及下午4點穀保家商對上鶯歌工商。

嘉義高中校長劉永堂（左）、前校長黃義春（右）到場助陣。（記者王善嬿攝）

前嘉義市長涂醒哲是嘉義高中校友，也到場觀賽、比勝利手勢替學弟加油。（記者王善嬿攝）

民生國中組啦啦隊替嘉義高中棒球隊加油。（記者王善嬿攝）

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