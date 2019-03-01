田徑》表現亮眼！成德競走女將吳宇欣入選國家代表隊

就讀成德高中高三的吳宇欣更一舉奪下一萬公尺競走冠軍。（市府提供）

〔記者王駿杰／新竹報導〕2019港都盃田徑錦標賽日前在高雄國家體育場落幕，新竹市勇奪3金4銀7銅佳績，就讀成德高中高三的吳宇欣更一舉奪下1萬公尺競走冠軍，獲選為亞洲競走錦標賽國家代表隊選手，將於本月17日於日本能美（Nomi，Japan）出賽。

成德高中教練高慶華指出，吳宇欣國中就讀苗栗，為了能有更完整的訓練環境，轉學到成德高中，並從原本的中長跑項目改練競走，在兩種不同的訓練領域上轉換，過程非常辛苦，一週總量經常達80到90公里，甚至鍛鍊期還有機會破百公里。

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好驚訝！吳宇欣說，去年跟隨新竹市田徑委員會至雲南競走國家隊集訓，期間後膝蓋半月板連接到腓骨韌帶發炎，休息復健很長一段時間，每兩週還要注射一次葡萄糖促進傷口癒合，當時很沮喪，也曾想放棄，非常感謝高慶華教練的陪伴，讓她獲得勇氣。

市長林智堅指出，市府近年來在各校教育或體育選手培訓上已投入超過6千萬元，挹注在運動設施的經費也超過1.36億元，陸續完成29所學校，43項操場、球場與體育館整建，儘管竹市預算、資源有限，但於體育賽事工作的投入仍會持續向前。

市府教育處指出，港都盃全國田徑錦標賽舉辦至今是第46屆，為國內最高規格田徑賽事之一，更是各路田徑好手年度必參加的運動盛會，被視為全國中等學校運動會及全國大專運動會開賽前最重要的「前哨戰」，每年都會吸引各家好手參賽。＃

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