台日交流賽Live》王溢正挨轟 樂天 1：0 桃猿

球隊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 樂天 1 1 1 0 桃猿 0 0 0

第一局：

1局上，田中和基敲陽春砲，樂天先馳得點。下棒辰己涼介敲出中間方向強勁滾地球，打到王溢正，球滾至外野形成安打。 王溢正三振淺村榮斗，連續讓惠勒、內田靖人擊出滾地球出局。

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〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿今天下午2點和樂天金鷲交流賽第二戰，桃猿推出王溢正先發，昨天發生守備失誤的林承飛沒有排在先發打線，而是由郭永維擔任游擊。樂天先發投手則是弓削隼人。

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桃猿先發打線：

1.詹智堯 中外野

2.郭永維 游擊手

3.藍寅倫 左外野

4.林泓育 指定打擊

5.朱育賢 一壘手

6.郭嚴文 二壘手

7.梁家榮 三壘手

8.劉時豪 捕手

9.陳晨威 右外野

先發：王溢正

樂天先發打線：

1.田中和基 右外野

2.辰己涼介 中外野

3.淺村榮斗 指定打擊

4.惠勒（Zelous Wheeler）三壘手

5.內田靖人 一壘手

6.渡邊佳明 游擊手

7.山崎剛 二壘手

8.堀內謙伍 捕手

9.小鄉裕哉 左外野

先發：弓削隼人

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