NBA》東部爐主之爭！ 愛神領騎士逆轉勝尼克

洛夫（圖中）攻下全場最高26分，帶領騎士逆轉尼克。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕克利夫蘭騎士（Cleveland Cavaliers）今日作客挑戰紐約尼克（New York Knicks），靠著愛神洛夫（Kevin Love）攻下全隊最高的26分帶領，以及克服第四節最多落後14分的劣勢下，最終以125：118踢館成功。

上半場尼克以59：57微幅領先騎士隊，而到第3節才將比分拉開至12分，第四節一開始多森（Damyean Dotson）的得分更是將比分拉開到本場最大差距的14分，騎士在決勝節吹起反攻號角，打出一波12：0的攻勢反超比分，最終騎士125：118擊敗尼克，在東部爐主之爭中勝出。

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洛夫攻取全場最高的26分外帶8籃板，塞克斯頓 （Collin Sexton）和克拉克森（Jordan Clarkson）分別都攻下22分，奧斯曼（Cedi Osman）則貢獻21分7籃板5助攻。

特里爾 （Allonzo Trier）攻下全隊最高的22分，馮雷（Noah Vonleh）挹注16分10籃板的雙十演出，新同學D.史密斯（Dennis Smith Jr）貢獻16分8助攻，尼克全隊共7人得分上雙。

這場勝利是騎士近4場比賽所贏下的第3場，而尼克則是中止2連勝，且尼克於主場已連輸騎士10場比賽，前一次獲勝要回溯至2014年1月30日。

騎士的T.湯普森（Tristan Thompson）因左腳傷勢已連續缺席11場比賽，騎士本季只有塞克斯頓一人全勤出賽，尼克的D.喬丹 （DeAndre Jordan）左腳踝扭傷已連3場缺席，法國後衛尼利基納（Frank Ntilikina）則因傷缺席了14場比賽。

奧斯曼貢獻21分7籃板5助攻的全能表現，幫助騎士奪勝。（美聯社）

特里爾（圖中）攻下尼克最多的22分，但可惜無法拿下勝利。（美聯社）

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