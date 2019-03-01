NBA》魏少大三元無用 哈里斯轟32分助七六人終結對戰19連敗

T.哈里斯（左）此役轟進32分，率隊終止對戰雷霆19連敗。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕七六人今天作客挑戰雷霆，雙方主力球星恩比德（Joel Embiid）和喬治（Paul George）雙雙缺陣，本季被交易至七六人的T.哈里斯（Tobias Harris）此役轟進32分，並在決勝時刻獨拿8分，率隊以108：104贏球，終於中斷了對戰雷霆的19連敗（客場9連敗）。

七六人面對雷霆苦吞19連敗，上一次贏球已經是2008年的事，七六人開局打得兇猛，T.哈里斯首節挹注10分，團隊單節投進4顆三分彈，首節以37：26領先，雷霆前3節一路緊咬，但每次追到一球差距時，T.哈里斯、巴特勒（Jimmy Butler）都會輪流挺身止血，穩住領先優勢。

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雷霆第四節最後5分多鐘靠著魏斯布魯克（Russell Westbrook）的2分追到93：93平手，T.哈里斯隨即澆熄對手反撲氣燄，連拿8分，七六人打出10：0的小高潮，但卻因為失誤連連，讓雷霆反打一波差點扭轉戰局，史考特（Mike Scott）在最後53.7秒投進關鍵三分彈，助隊終場以108：104險勝，終結對戰雷霆的19連敗。

T.哈里斯攻下全場最高的32分，另有5籃板，巴特勒繳出20分、8籃板和8助攻，B.西蒙斯（Ben Simmons）則繳出11分、13籃板和11助攻的大三元數據；魏斯布魯克則有23分、11籃板和11助攻，再繳大三元數據。

魏斯布魯克。（美聯社）

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