排球》台電女排挑戰七連霸 總教頭：已有假想敵

企排挑戰賽，台電VS.ATTACKLINE，台電擊敗ATTACKLINE晉級。（記者王藝菘攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕企業十四年男女排球聯賽本週於台北體育館舉行挑戰賽，首戰由尋求挑戰賽七連霸的台電女排面對ATTACKLINE，終場以25：23、25：19、25：21 ，挺進冠軍賽，雖然以直落三取勝，但每一局都贏得驚險，執行教練姚承杉表示，希望球隊不要太早放鬆，每一局都要更緊繃專注。

台電女排例行賽尾聲不敵極速超跑，不敗之身破功，姚承杉表示，其實先前狀態不穩的時候，早該輸掉了，這次真的輸球之後，給球員一種警惕，雖然來得晚，也能幫助球隊調整。

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企排挑戰賽，台電VS.ATTACKLINE，ATTACKLINE譚緹（右）躍起扣殺，台電球員伸手防阻。（記者王藝菘攝）

每一年都要扛住連霸壓力，姚承杉表示，外界都認為台電女排是一支勁旅，贏球是理所當然，但其實球隊壓力不小，這一季看到各隊成長飛速，相對台電是比較慢的，當然非常希望可以連霸，但比起往年，相對是比較不樂觀的。

例行賽曾不敵極速超跑，姚承杉表示，對方原本防守就好，現在又有加拿大外援加入，應該是爭冠的主要對手。

台電女排張秝芸表示，其實賽前就有跟隊友溝通，要在緊繃、放鬆之間取得平衡，而且每個人當天狀況也不同，要去跟大家協調，上一場輸給超跑，大家變得比較積極，會去針對自己缺點加強。

至於極速超跑外援，張秝芸表示，其實很感謝他們，帶給國內球員刺激，讓大家追求進步，也讓比賽更好看。

企排挑戰賽，台電VS.ATTACKLINE，ATTACKLINE余金鳳（右）躍起扣殺，台電球員伸手防阻。（記者王藝菘攝）

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