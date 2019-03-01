NBA》不輕易言退！「德佬」願與年輕希望再打一季

諾威斯基。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕「德國坦克」球星諾威斯基（Dirk Nowitzki），本季是他生涯批上獨行俠戰袍的的第21年，這位傳奇球星也一直沒有宣布今年會是他的最後一年，日前諾威斯基也在訪談當中表示，他很願意與獨行俠的年輕人們再打一年。

諾威斯基在這個賽季球季結束前，都還不會確定今年是不是他的最後一年，而獨行俠隊今年得到了重建基石，超級新人東契奇（Luka Doncic）以及波辛傑斯（Kristaps Porzingis），諾威斯基說：「我很願意和這些年輕人再打一年，不過這得端看我的身體感覺如何。我今年的身體遇上一些問題，在明星賽前有膝蓋腫脹的問題，不過就像我說的，我身體感覺更好了，並感覺更加強壯」

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（左起）諾威斯基與東契奇。（資料照）

諾威斯基談到退休的決定時說：「我想我會在之後才做出決定，我認為獨行俠的未來是光明的。我想只要東契奇和波辛傑斯保持健康，並待在一起，他們會是很好的組合，他們都有很棒的身材以及技術，這兩人應該會配合的不錯，但還是要看明年的狀況。」

本季諾威斯基只出賽30場比賽，他在開季前26場比賽因為左腳肌腱發炎缺席，明星賽後，諾威斯基的表現開始回穩，他在最近的三場比賽都上場超過20分鐘，同時得分也都上雙。

波辛傑斯（中）。（資料照）

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