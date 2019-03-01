日職》火腿釋出春訓訪談 王柏融點出台日差異（影音）

〔體育中心／綜合報導〕台灣好手王柏融加盟日本北海道火腿鬥士隊，粉絲團今天釋出王柏融沖繩春訓的訪問影片，王柏融也談到台日春訓差異，以及之後將與大聯盟球隊進行的熱身賽想法，展現相當成熟的職業態度。

王柏融首先回應台日春訓賽的不同，他指出主要因為語言不同，需要時間適應，但由於球員年紀相近，比較有話聊，因此適應的不錯。談到自己出現在杉谷拳士的照片與惡作劇影片當中，他表示只是巧合而已。

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大王也聊到之後將與運動家隊進行熱身賽的感想，他表示，主要還是會以調整自己的方式去面對，並不會因為對方是大聯盟就想要表現比較好，只要按照自己的節奏走就好。

未來王柏融將會與日職前輩陽岱鋼、陳冠宇以及宋家豪等人同場對決，王柏融表示，能夠在國外遇到台灣選手在同一個場上打球，一定很開心，也想要從他們手上拿下勝利，最後他也希望台灣球迷能夠來日本，進場為他加油。

王柏融。（圖片取自北海道日本火腿鬥士隊全球粉絲團）

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