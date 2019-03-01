排球》教練另類激將法奏效 中國人纖晉冠軍戰

企排挑戰賽，極速超跑VS中國人纖，中國人纖擊敗極速超跑晉級。（記者王藝菘攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕面對有外援加持的極速超跑，中國人纖第四局錯失賽末點，賽事進入決勝局，中國人纖隊教練張恩崇告訴球員「你們贏不了、贏了我名字倒過來寫」，最終中國人纖以3：2獲勝，挺進三戰兩勝冠軍賽，明天將與台電女排爭冠。

極速超跑加拿大外援約瑟芙攻擊勁爆，但也有不少失誤，決勝局無緣延續第四局氣勢，中國人纖沉住氣，守下勝利。教練張恩崇開玩笑說，「可能球員真的太喜歡我，我就用激將法。」球隊順利贏球，名字是否真的要倒過來寫，張恩崇說：「只能寫一次。」

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企排挑戰賽，極速超跑VS中國人纖，極速超約瑟芙。（記者王藝菘攝）

中國人纖曾在2015年企排十一年挑戰賽封后，這次尋求隊史第二冠，張恩崇表示，目標當然是擊敗台電，一直以來都很想贏他們，對方優勢是快攻，若能成功阻斷，就有機會。

企排挑戰賽，極速超跑VS中國人纖，中國人纖陳姿雅（左）躍起扣殺，極速超跑球員伸手防阻。（記者王藝菘攝）

企排挑戰賽，極速超跑VS中國人纖，極速超跑張嘉羚（左）躍起扣殺，中國人纖球員伸手防阻。（記者王藝菘攝）

企排挑戰賽，極速超跑VS中國人纖，極速超跑陳詩婷（左）躍起扣殺，中國人纖球員伸手防阻。（記者王藝菘攝）

企排挑戰賽，極速超跑VS中國人纖，極速超跑啦啦隊。（記者王藝菘攝）

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