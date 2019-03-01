台日交流賽》黃子鵬挨追平3分彈 桃猿與樂天7：7打和

兩隊教練及球員列隊握手致意。（記者劉信德攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕Lamigo桃猿今天與樂天金鷲進行第2場交流賽，雖於6局下狂攻1輪灌進5分取得超前，但黃子鵬9局上被村林一輝轟出追平3分彈，以7：7打和，總教練洪一中表示，這對很多球員都是很好的經驗。

9局上樂天最後反撲，辰己涼介率先安打，猿隊換黃子鵬接替吳丞哲，先對淺村榮斗投出觸身球，再被替補上場的村林一輝轟出3分彈，只投3球就讓樂天扳平比數。

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村林一輝擊出追平全壘打。（記者劉信德攝）

洪總指出，9局上第1個打者是左打，黃子鵬昨天被打很紮實的安打，想說先讓吳丞哲投，等接下來輪到右打再換黃子鵬上，但他覺得，關鍵是黃子鵬一上去就投觸身球。

洪總認為，按照日本者打者的習慣，在對方投手投觸身球後，下1球一定抓直球打，沒想到黃子鵬還投直球，剛好被打者逮到，「這對子鵬的成長是很好的事。」

洪總表示，日本的棒球水準比台灣高，就算表面上看起來差不多，內容仍有很多細節值得學習，就看用不用心而已，「譬如選球、2好球後的纏鬥、跑者離壘距離，好的投手的控球與尾勁也是。」

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