MLB》豪擲102億主菜後再吃甜點？費城人還有機會簽他們

金布瑞與凱可都在尋求一張複數年合約。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕費城人隊今天以破紀錄的13年3.3億美元（約新台幣102億元）合約簽下強打少年哈波（Bryce Harper），大聯盟記者Todd Zolecki透露，目前費城人隊並不會馬上現在把補強目標看向兩位大咖投手：凱可（Dallas Keucehl）和金布瑞（Craig Kimbrel），但如果有簽下短約的可能，費城人就會出手。

今年自由市場上最大咖的兩位選手，馬查多（Manny Machado）和哈波都已經找到新東家，但凱可與金布瑞這兩位大咖投手卻依舊流離失所。先前曾有外媒指出，費城人隊會在哈波確定去處後追逐凱可，但大聯盟記者海曼（Jon Heyman）解釋，費城人隊當時的構想為一紙短期合約，並非凱可望的複數年大約。

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哈波加盟費城人隊。（圖片取自推特）

凱可以及金布瑞這兩位頂級投手，都在今年休賽季傳出欲尋求一紙高達1億美元以上的大約，但能夠負擔這兩位球員合約的球隊並不多，高昂的報價更使得許多球隊避之唯恐不及，儘管還是有球隊對他們有興趣，但很明顯地，對那些有興趣的球隊來說，1億年以上的複數年合約是他們所無法承受的。

大聯盟記者Mark Feinsand指出，雖然現在已經到了三月，春訓比賽也陸續展開，但凱可和金布瑞依舊還在尋求複數年合約。

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