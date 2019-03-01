台日交流賽》藍寅倫獲選MVP 開季可能接猿隊第3棒

〔記者徐正揚／台北報導〕藍寅倫在對樂天金鷲交流賽連續2場敲出2安且都有打點，第2場以5打數2安打3打點獲選MVP，開季可望接下猿隊第3棒的他，不敢奢望能超越王柏融，只希望加強選球能力。

藍寅倫第1場4打數2安打，還以陽春彈轟下猿隊僅有1分，第2場於6局下擊出2分打點二壘安打，助猿隊追成2：3落後並開啟反攻，但9局下1出局二壘有人，沒能打回致勝分還被三振，讓他有點扼腕。

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藍寅倫指出，連續2場遇到日本這麼好的投手，只要求自己出棒要更確實，這幾年與日職投手交手下來，他覺得投球模式都一樣，就是很敢塞內角壓迫打者，尤其在2好球以後。

至於9局下，藍寅倫笑說，第1球紅中沒打，就知道完蛋了，因為投手（森原康平）球速有150公里，難得失投他卻沒掌握，「我應該更積極攻擊的。」

藍寅倫坦言，開季可能接下猿隊第3棒，讓他壓力很大，因為他的選球、得點圈掌握能力都比較不好，尤其是選球，這2場交流賽雖然都有安打，但還是很容易揮到壞球，回去要再好好做功課。

「不要說超越王柏融，我只想先把選球做好，找到覺得舒服的揮棒方式，日本打者要被三振很不簡單，他們的纏鬥力很值得我學習，也是我最想要改進的缺點。」

藍寅倫開季可能會擔任猿隊第三棒。（記者劉信德攝）

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