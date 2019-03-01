SBL》梅奧拉傷提前退場 達欣仍取得對戰台銀4連勝

臺北達欣梅奧（中）飛身上籃。（記者陳志曲攝）

〔記者廖聿偉／桃園報導〕達欣本季成為台銀剋星。上週MVP洋將麥克連延續好手感，主宰禁區，攻下18分和20籃板，梅奧因鼠蹊部位拉傷提前退場，但仍攻下全隊最高21分，率隊84：79擊敗台銀，達欣取得對戰4連勝。

兩隊開賽就展開激烈攻防，台銀先打出8：0的小高潮，但達欣很快就找回攻守節奏，反打出一波20：0的攻勢，反而取得雙位數領先。

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雙方鏖戰到最後3分鐘才分出勝負，麥克連在決勝期不斷強攻籃下得逞，助隊拉出13：4的攻勢，甩開台銀的反撲。

臺北達欣麥克連（中）籃下進攻。（記者陳志曲攝）

范耿祥認為，陷入苦戰，主因是暴量的失誤所致。此役達欣發生多達23次失誤，台銀只有8次。

臺北達欣總教練范耿祥。（記者陳志曲攝）

台銀張博勝和天使皆攻下23分，替補中鋒謝宗融進帳13分，其餘隊友得分皆無法突破雙位數。台銀主帥韋陳明表示，「麥克連的確有身材優勢，進攻很難阻擋，但防守卻是他的劣勢。但可惜今天與他對位的洋將泰勒表現不佳，無法攻擊對手弱點。」

泰勒此役12投僅4中，其中三分球7投全部落空，僅攻下8分。

臺灣銀行天使（右）飛身爆扣。（記者陳志曲攝）

臺灣銀行張博勝（右）三分跳投。（記者陳志曲攝）

臺灣銀行總教練韋陳明。（記者陳志曲攝）

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