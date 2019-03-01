排球》黃建逢恢復七成 台電男排晉冠軍戰

企排挑戰賽，台電VS.ｃｏｎｔｉ，台電黃建逢躍起扣殺（左），ｃｏｎｔｉ出手防阻。（記者王藝菘攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕上半季尾聲弄傷臀部肌肉神經，台電男排主力黃建逢直到上週例行賽才復出，今天於挑戰賽獲得較多出賽時間調整，助隊以3：0擊敗Conti，挺進冠軍戰，本季將尋求挑戰賽五連霸。

今年擔任台電執行教練的李鎮鰻教練表示，黃建逢大約恢復不到7成，儘管還在找比賽感覺，他的歸隊於比賽、精神層面都很有幫助。

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黃建逢表示，上半季尾聲弄到神經，過去兩個月幾乎都在復健，近期比賽時確實有點不舒服感覺，恢復大概七成，剩下的就是肌力方面。

球隊將尋求五連霸，黃建逢跟教練李鎮鰻都表示，要平常心去面對，用不放棄的心態去迎戰每一場比賽。

企排挑戰賽，台電VS.ｃｏｎｔｉ，ｃｏｎｔｉ宋柏霆（左）躍起扣殺，台電出手防阻。（記者王藝菘攝）

企排挑戰賽，台電VS.ｃｏｎｔｉ，台電詹旻翰（左）躍起扣殺，ｃｏｎｔｉ出手防阻。（記者王藝菘攝）

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